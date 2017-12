Boi: Apex e ABCZ assinam convênio de R$ 4,1 mi em Uberaba (MG) Boi: Apex e ABCZ assinam convênio de R$ 4,1 mi em Uberaba (MG) A Agência de Promoção de Exportações e Investimentos (APEX-Brasil) e a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ) assinam amanhã (25/7), às 10 horas, em Uberaba, no Triângulo Mineiro, um convênio que prevê aportes de R$ 4,1 milhões para divulgar e promover produtos e serviços relacionados à criação de gado Zebu. O objetivo do acordo é levar todo o pacote tecnológico da produção a pasto para os principais mercados mundiais, incluindo sêmen e embriões, animais vivos, produtos veterinários, suplementação animal, sementes para pastagens, equipamentos agrícolas (implementos, currais, cochos e outros) e serviços de melhoramento genético. A meta do projeto é que as empresas participantes atinjam um volume de exportações da ordem de US$ 27,7 milhões ao ano até o final de 2008.