Boi: Embrapa explica pesquisa com filhote do clone Vitória Brasília, 4 - Pesquisadores da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) vão detalhar hoje, às 14h, o nascimento da bezerra "Glória da Embrapa". A bezerra é filha de "Vitória da Embrapa", primeiro clone bovino da América Latina. A bezerrinha nasceu no dia 19 de setembro de 2004, às 2h30. O nascimento da bezerra é uma prova científica de que o clone desenvolvido pela Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia (Cenargen) é perfeito do ponto de vista reprodutivo, o que é muito importante para a pesquisa, informou a assessoria de imprensa da Embrapa. A entrevista coletiva será na sede do Cenargen, em Brasília, e será concedida pelo pesquisador Rodolfo Rumpf, coordenador das pesquisas de reprodução animal da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia.