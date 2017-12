Boi: Europa investirá 98 milhões de euros em testes de vaca louca São Paulo, 15 - A União Européia (UE) disse hoje que alocará 98,1 milhões de euros em testes contra a vaca louca nos rebanhos das 25 nações do bloco, com o objetivo de prevenir novos casos da doença na região. Os recursos virão do orçamento da UE destinado a controle de doenças animais, de 188 milhões de euros em 2005. Pelas regras da UE, todo o gado para consumo humano mais velho do que 30 meses deve ser testado para a doença da vaca louca. A União Européia ajuda a bancar os testes, que também são pagos em parte pelos governos de cada país. O objetivo da UE é melhorar os controles sanitários dos rebanhos em 2005. As informações são da Dow Jones.