Boi: Feicorte prossegue em SP Boi: Feicorte prossegue em SP Prossegue hoje a a 12ª Feira Internacional da Cadeia Produtiva da Carne Bovina (Feicorte) no Centro de Exposições Imigrantes, na cidade de São Paulo. Nesta edição, a Feicorte conta com mais de 3,5 mil animais representando mais de 20 raças zebuínas, taurinas e sintéticas, de mais de 450 criadores. A Feicorte 2006 sedia ainda o Congresso Internacional, que terá foco no gerenciamento das propriedades e na gestão de pessoas.