Boi: Lula propõe que América do Sul una forças no combate à aftosa Ouro Preto, 17 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva convocou, há pouco, uma "guerra contra a febre aftosa", a ser empreendida pelos países da América do Sul. "A região é grande exportadora de carne e, de vez em quando, somos surpreendidos com febre aftosa nas nossas fronteiras e isso tem colocado os países em situações adversas no mercado europeu, americano e asiático", disse, no encerramento da 27ª Reunião de Cúpula do Mercosul. O presidente lembrou que a região goza do privilégio de ser livre da doença da vaca louca, o que é uma vantagem comparativa. "É importante que a gente cuide com carinho do nosso rebanho e façamos guerra contra a aftosa", frisou, tendo ao lado um satisfeito ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues. Lula propôs que seja realizada uma reunião de ministros de agricultura e autoridades fitossanitárias no início do próximo ano, para discutir uma estratégia conjunta. "Vamos cuidar do nosso gado como se fosse uma única região, um único país, para definitivamente erradicar a doença do nosso rebanho." A proposta foi apoiada pelo presidente do Paraguai, Nicanor Duarte Frutos. "Precisamos trabalhar juntos", concordou. Na reunião de cúpula, estavam presentes representantes dos seguintes países: Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina, Chile, Peru, Venezuela, Bolívia, Panamá, Colômbia, Equador, México, Suriname e Guiana.