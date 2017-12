Boi: ministro avalia com câmara setorial obrigatoriedade do Sisbov Brasília, 1 - O ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, participa amanhã de reunião da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Carne Bovina. A reunião está marcada para 9h, no auditório do Ministério da Agricultura. A proposta do setor privado de tornar voluntária a adesão dos pecuaristas ao Sistema Brasileiro de Identificação de Origem Bovina e Bubalina (Sisbov) é assunto da pauta. De acordo com o governo, a adesão ao sistema, que permite a rastreabilidade dos animais, é condição para exportação de carne bovina à União Européia.