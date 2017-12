Boi: produção da Austrália de carne sobe 1,3% em julho, ante junho São Paulo, 1 - A produção de carnes da Austrália, o maior exportador mundial, aumentou em quase 1,3% em julho para um volume ajustado sazonalmente de 175.762 t ante 173.585 t em junho, informou o Escritório de Estatísticas australiano. E na comparação com o mesmo mês em 2003, o aumento foi de 12%. O país exporta cerca de dois terços de sua produção de carnes. Segundo o escritório, o número de abates de bovinos em julho, excluindo bezerros, subiu para 667.200 animais, contra 654.700 em julho. Ambos acima do número registrado em julho de 2003 de 628.900. Na semana passada, a Meat & Livestock Australia Ltd. disse que os produtores aumentaram a oferta de animais para o abate por causa da alta dos preços, sustentado por forte demanda por parte dos EUA e do Japão, dois importantes mercados. As informações são da Dow Jones.