Boi: sojicultor dos EUA quer combater aftosa nas Américas São Paulo, 17 - O vice-presidente do Conselho Nacional de Pecuária de Corte, Sebastião Guedes, disse, em entrevista a Agência Estado, que os produtores de soja norte-americanos estão preocupados com o fato da febre aftosa ainda não ter sido erradicado nas Américas e que pretendem investir em ações neste sentido. Guedes explica que o aparecimento de um foco de aftosa nos Estados Unidos poderá provocar prejuízos de até US$ 52 bilhões no setor pecuário norte-americano e fazer com que os preços da soja recuem até 40%, de acordo com estimativas dos sojicultores dos EUA. "Quase 50% da produção norte-americana de soja é destinada à engorda do rebanho bovino. Se a aftosa voltar aos EUA depois de quase um século de ausência isto poderá levar a um movimento expressivo de abate de animais e a um colapso também da soja", disse. Já existe um plano de erradicação da febre aftosa nas Américas, que está sendo elaborado pelo Grupo Interamericano para Erradicação da Febre Aftosa nas Américas (GIEFA), do qual Guedes é membro. O plano deve ser apresentado em breve ao Comitê Hemisférico para Erradicação da Aftosa na segunda quinzena de novembro em Brasília. Em relação ao Brasil, este plano prevê mais atenção às ações de combate nas regiões Norte e Nordeste e nas fronteiras do Brasil com os Paraguai, Bolívia e Venezuela. Guedes vê que uma ação eficaz apenas será possível se governo e iniciativa privada agirem juntos com recursos captados através de um fundo que teria uma administração mista, entre o setor público e privado. Guedes acredita que não é doando vacinas que se resolve o problema da aftosa nas criando condições para melhorar a infra-estrutura sanitária das regiões que ainda enfrentam o problema. Para captar recursos, o executivo acredita que todos os setores da cadeia pecuária devem contribuir de alguma forma, seja produtores como frigoríficos e exportadores. "Hoje os maiores ganhos do setor estão se concentrando nos frigoríficos", acredita. Segundo ele, o governo poderia criar condições de aumentar os recursos destinados ao combate de febre aftosa. Uma das sugestões seria alocar uma parte dos recursos que hoje vão para a agricultura familiar para o combate da aftosa em pequenos pecuaristas. (fim)