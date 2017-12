Boi: SP vacina 97,6% do rebanho contra raiva durante campanha Ribeirão Preto, 23 -A Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA), órgão da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, informou hoje que a 2ª fase da campanha de vacinação contra a raiva dos herbívoros, em novembro, imunizou 97,6% do rebanho previsto. Com isso, da 3,2 milhões de cabeças de bovinos, bubalinos, eqüinos, caprinos, ovinos e suínos, apenas 7,6 mil deixaram de ser imunizadas voluntariamente. A campanha ocorreu em 16 diferentes regiões paulistas nas quais há maior risco de incidência da raiva, mapeadas durante o ano pela CDA, que promove ainda ações de controle ao morcego hematófago, responsável pela transmissão da doença. De acordo com o médico veterinário Vladimir de Souza Nogueira Filho, responsável pelo Programa Estadual de Combate à Raiva dos Herbívoros, em 2001 a CDA constatou a presença da doença em 600 propriedades, em 2002 foram 203 propriedades com o registro e, em 2003, 119. "Este ano as propriedades com animais doentes não passaram de 60", disse Nogueira Filho.