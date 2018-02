Bolívia espera investimento da PDVSA a partir de 2008 A promessa de mais de 1 bilhão de dólares em investimentos da estatal venezuelana PDVSA ao nacionalizado setor petrolífero boliviano começará a virar realidade no primeiro trimestre de 2008, disse na quarta-feira o governo de La Paz. O investimento será canalizado pela Petroandina, sociedade entre a PDVSA e a estatal boliviana YPFB, segundo a assessoria do ministro dos Hidrocarbonetos, Carlos Villegas. Villegas disse que a Petroandina explorará as regiões de Madidi, uma reserva natural amazônica no norte do país, em que também estão presentes a Petrobras, a espanhola Repsol-YPF e a francesa Total. "Espero que dentro de cerca de oito meses já estejam começando os trabalhos. Alento muitas esperanças de que tenhamos muitos resultados no norte do Departamento de La Paz", disse o ministro, de acordo com nota do ministério. A intenção da PDVSA de investir inicialmente entre 1 e 1,5 bilhão de dólares na Bolívia foi revelada em meados de 2006 pela YPFB, quando da assinatura do contrato da Petroandina, empresa cujo objetivo é atuar da exploração à venda do combustível. Villegas disse que o plano de investimento da PDVSA "avança, continua de pé", dependendo só do Congresso ratificar a criação da Petroandina e autorizar os trabalhos petrolíferos em Madidi e em outras reservas naturais. O ministro lembrou que o presidente Evo Morales, sólido aliado do venezuelano Hugo Chávez, prometeu acelerar os investimentos de risco na busca por petróleo no Departamento de La Paz, um de seus redutos eleitorais. Villegas disse que há algumas semanas comprovou com Morales que na região de Madidi há dezenas de lugares com "emanações de petróleo", mas advertiu que seriam necessários grandes investimentos para localizar jazidas de importância comercial. As atuais regiões produtoras de gás e petróleo da Bolívia estão localizadas no centro e sudeste do país, onde se concentra a oposição direitista. O investimento da PDVSA, acrescentou, se somará àquele que as companhias que operam no país devem anunciar formalmente até 31 de julho, conforme prevêem os contratos assinados durante a nacionalização. Segundo o governo Morales, esses investimentos permitirão duplicar a produção de gás natural em menos de cinco anos, para aumentar as exportações para Brasil e Argentina e atender ao mercado interno. (Por Carlos Alberto Quiroga)