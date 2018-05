Bolsa cobra OGX para recompor conselho de administração

RIO - A OGX foi notificada nesta quinta-feira, 11, pela BM&FBovespa. A instituição cobrou da petroleira uma adequação as regras do Novo Mercado, segmento que exige um padrão de mais elevado de governança corporativa. A BM&FBovespa deu até o dia 12 de setembro para que a companhia recomponha seu conselho de administração.

A normas do Novo Mercado exigem que a companhia tenha, no mínimo, cinco integrantes no conselho de administração, sendo ao menos um deles independente. Nas últimas semanas, todos os quatro conselheiros independentes renunciaram ao cargo. Caso não a OGX não se ajuste à regra, a petroleira de Eike pode ser excluída do Novo Mercado e ainda será obrigada a pagar uma multa.