BOLSA EUA-Corrida para ações defensivas levanta Dow e S&P 500

Mas o Nasdaq, composto fortemente pelo setor de tecnologia, caiu, com investidores saindo do segmento tecnológico, visto como mais dependente do ciclo econômico.

O índice Dow Jones, referência da bolsa de Nova York, avançou 0,53 por cento, para 8.324 pontos, enquanto o Standard & Poor's 500 teve valorização de 0,26 por cento, para 898 pontos. Mas o Nasdaq caiu 0,51 por cento, para 1.787 pontos.

Uma série de relatórios mostrando que a economia está menos abatida que no início do ano levantou fortemente as ações durante a primavera (no Hemisfério Norte), mas ultimamente os investidores têm buscado mostras mais robustas de uma recuperação sustentada.

Os papéis mostraram fraqueza na maior parte do dia até perto do fechamento do pregão, quando o empurrão em ações de setores que provavelmente terão melhor desempenho em tempos de dificuldade econômica ajudaram os papéis de empresas ligadas à saúde, como os da Merck, em alta de 3,3 por cento, e de consumo, como a Kraft Foods, elevada em 1,9 por cento.

Enquanto um relatório sobre o setor de serviços veio melhor que o esperado para junho, dados do setor de serviço do Instituto de Gestão do Fornecimento (ISM, na sigla em inglês) não conseguiram aliviar as preocupações levantadas pelo relatório de emprego inesperadamente mais fraco divulgado na semana passada. Como resultado, alguns investidores voltaram-se para as ações defensivas.

"Olhando para além da fase inicial da recuperação, a expansão econômica ficará abaixo da média e isso será melhor para os setores defensivos", disse Henry Smith, vice-presidente de investimento da Haverford Trust, na Filadélfia.