BOLSA EUA-Realização de lucros afeta S&P e Nasdaq; Dow sobe

As ações de tecnologia e de empresas ligadas ao consumidor fecharam a sessão pior que o mercado como um todo, com investidores vendendo os papéis que mais ganharam recentemente. As projeções decepcionantes divulgadas pela Baidu contribuíram para o tom negativo entre as empresas de tecnologia. O índice de semicondutores registrou queda de 2,5 por cento.

Mesmo assim, o índice Dow Jones conseguiu ganhos modestos com as ações da Exxon Mobil e da Chevron em alta com o bom lucro anunciado pela BP Plc. A Exxon Mobil e a Chevron devem divulgar seus resultados trimestrais ainda nesta semana.

As quedas do dia marcaram a terceira sessão seguida de perdas para os índices S&P e Nasdaq.

"As pessoas querem algum lucro para si. Os números de confiança do consumidor não foram bons", disse Stephen Carl, chefe de negócios de equities da The Williams Capital Group, em Nova York.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No fechamento desta terça-feira, o índice Dow Jones referência da bolsa de Nova York, avançou 0,14 por cento, para 9.882 pontos. O termômetro de tecnologia Nasdaq caiu 1,20 por cento, para 2.116 pontos. O índice Standard & Poor's 500 teve desvalorização de 0,33 por cento, para 1.063 pontos.

A IBM empurrou o índice Dow um pouco mais para cima com o anúncio de um aumento do valor de um plano de recompra de ações para 9,2 bilhões de dólares. As ações da IBM subiram 0,5 por cento, para 120,65 dólares.

A empresa de buscas de Internet chinesa Baidu, que caiu 11,4 por cento para 383,66 dólares, foi uma das que mais pesou sobre o índice Nasdaq depois da Apple, que recuou 2,5 por cento para 197,37 dólares.