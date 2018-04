BOLSA EUA-Wall St afunda para mínima em mais de 5 anos As bolsas de valores norte-americanas despencaram para o menor nível em cinco anos e meio nesta quarta-feira, à medida que investidores se prepararam para uma longa desaceleração econômica e executivos do setor automotivo norte-americano previram uma grande calamidade se não houver ajuda do governo. Segundo dados preliminares, o índice Dow Jones teve forte queda de 5,07 por cento, a 7.997 pontos. O Standard & Poor's 500 despencou 6,12 por cento, a 806 pontos. O Nasdaq tombou 6,53 por cento, a 1.386 pontos. (Reportagem de Rodrigo Campos)