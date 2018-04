BOLSA EUA-Wall Street sobe puxada por ações de tecnologia As bolsas dos Estados Unidos fecharam em alta nesta quarta-feira, com os investidores comprando ações de tecnologia que eram negociadas perto dos menores níveis em cinco anos, e com a renovação das esperanças por um plano de ajuda para a General Motors. Esses movimentos ofuscaram dados econômicos que mostraram um aprofundamento da crise econômica global. Segundo dados preliminares, o índice Dow Jones subiu 2,91 por cento, para 8.726 pontos. O S&P 500 avançou 3,53 por cento, para 887 pontos. O Nasdaq cresceu 4,60 por cento, para 1.532 pontos. (Reportagem de Leah Schnurr) +