Bolsas dos EUA caem com bancos ofuscando plano imobiliário As bolsas de valores dos Estados Unidos fecharam em queda nesta sexta-feira, à medida que preocupações persistentes sobre bancos ofuscaram a notícia de que o governo deve anunciar um plano na próxima semana para o setor imobiliário, para ajudar famílias a evitar a execução de hipotecas. De acordo com dados preliminares, o índice Dow Jones, referência da bolsa de Nova York, recuou 1,04 por cento, para 7.850 pontos. O termômetro de tecnologia Nasdaq caiu 0,48 por cento, para 1.534 pontos. O índice Standard & Poor's 500 teve desvalorização de 1,0 por cento, para 826 pontos. Foi o pior fechamento do Dow desde 20 de novembro e a pior semana do S&P desde o fim de novembro. (Reportagem de Deepa Seetharaman)