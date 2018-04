Bolsas dos EUA fecham em baixa com adiamento de planos O índice Dow Jones fechou em queda na segunda-feira, em meio à redução no preço do petróleo, que atingiu as ações do setor de energia, e das preocupações sobre os papéis da Coca Cola e da Pepsi levantadas por uma corretora. O índice Dow Jones, referência da bolsa de Nova York, recuou 0,12 por cento, para 8.270 pontos. O termômetro de tecnologia Nasdaq teve oscilação negativa de 0,01 por cento, para 1.591 pontos. O índice Standard & Poor's 500 teve valorização de 0,15 por cento, para 869 pontos. Operadores ansiosos esperavam notícias de um pacote governamental de resgate bancário após o anúncio do plano pelo secretário de Tesouro, Timothy Geithner, ser adiado até terça-feira. Ao mesmo tempo, o pacote de estímulo econômico de 827 bilhões de dólares encontrava obstáculos no Senado. Uma versão do pacote já foi aprovada na Câmara dos Deputados, sem sequer um voto republicano. "Todos estão esperando pelo Geithner amanhã", disse Steven Masocca, gerente da Wedbush Morgan em San Francisco. Incertezas em relação ao plano de resgate aos bancos fizeram as ações financeiras tremer, provocando desvalorização de 21 por cento no acumulado do ano, com temores de que o governo fosse forçado a nacionalizar alguns bancos. Esses medos têm agora diminuído com as expectativas de que o plano de salvamento da administração Obama foque em conseguir que investidores privados comprem dívidas ruins.