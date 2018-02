Bolsas dos EUA fecham em queda com lucros abaixo do esperado As bolsas de valores dos Estados Unidos fecharam em queda nesta sexta-feira após resultados abaixo do esperado de empresas como Caterpillar e Google . A preocupação com o setor de crédito imobiliário de risco contribuiu para a fraqueza do mercado acionário. O índice Dow Jones, referência da bolsa de Nova York, recuou 1,07 por cento, para 13.851 pontos. O termômetro de tecnologia Nasdaq caiu 1,19 por cento, para 2.687 pontos. O índice Standard & Poor''s 500 teve desvalorização de 1,22 por cento, para 1.534 pontos. Na semana, o Dow Jones caiu 0,4 por cento, o Nasdaq recuou 0,7 por cento e o S&P perdeu 1,2 por cento.