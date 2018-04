Bolsas dos EUA sobem com proximidade de acordo sobre pacote As bolsas de valores dos Estados Unidos avançaram numa sessão volátil nesta quarta-feira, depois que parlamentares chegaram a um acordo sobre um pacote de estímulo de 789 bilhões de dólares, visto como crucial para reavivar uma economia golpeada pela recessão. O índice Dow Jones, referência da bolsa de Nova York, avançou 0,64 por cento, para 7.939 pontos. O termômetro de tecnologia Nasdaq subiu 0,38 por cento, para 1.530 pontos. O índice Standard & Poor's 500 teve valorização de 0,80 por cento, para 833 pontos. O líder da maioria no Senado, Harry Reid, disse que diferenças foram superadas entre as duas versões do pacote que passou pela câmara dos deputados e pelo Senado e que a votação do acordo final poderá ocorrer já na quinta-feira. "Eles realmente precisavam ter certeza que conseguiram o apoio de alguns republicanos para conseguir isso", disse Marc Pado, estrategista de mercado da Cantor Fitzgerald & Co., em São Francisco. "O fato de eles terem sido capazes de entrar em acordo foi suficiente para fazer o mercado respirar depois de ontem." As ações de bancos, que operaram em alta durante todo o dia graças à caça por barganhas após as perdas de 14 por cento da terça-feira, ganharam mais força ainda em meio as expectativas de que o pacote de estímulo reavivará a economia. (Reportagem de Chuck Mikolajczak e Deepa Seetharaman)