Borracha: feira de tecnologia reúne setor em SP Borracha: feira de tecnologia reúne setor em SP Começa nesta terça-feira a sétima edição da Feira Internacional de Tecnologia, Máquinas e Artefatos de Borracha. O maior encontro do setor da América do Sul, a Expobor reúne fornecedores de equipamentos, máquinas, insumos, produtos e serviços voltados à indústria de artefatos de borracha. Na última edição, em 2004, o evento reuniu 138 expositores e recebeu 12 mil visitantes. Segundo o Sindicato das Indústrias de Artefatos de Borracha no Estado de São Paulo (Sindibor), que realiza o evento, o setor fatura cerca de US$ 2 bilhões por ano. A feira ocorre até sexta-feira (12) no Expo Center Norte, das 14h às 22h.