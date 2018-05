BP retira parte de sua equipe do Egito em meio a tensões A petroleira britânica BP informou nesta sexta-feira, 05, que está retirando parte da sua equipe do Egito, em meio às tensões após o golpe militar que derrubou o presidente Mohammed Morsi. "Como medida preventiva, nós vamos retirar temporariamente funcionários não essenciais, terceirizados e seus familiares", afirmou a empresa, ressaltando que sua produção de petróleo e gás no país está normal.