Bradesco fará segunda oferta pelo HSBC Brasil em julho, diz Trabuco

SÃO PAULO - O Bradesco vai fazer uma segunda oferta em julho para comprar o HSBC Brasil, conforme o cronograma divulgado pelo banco, de acordo com Luiz Carlos Trabuco Cappi, presidente do Bradesco. "Fizemos uma oferta e estamos analisando. Não temos nenhuma ideia formada nem preconcebida. A segunda oferta só será feita no mês de julho pelo calendário estabelecido pelo vendedor", disse ele, ao visitar o CIAB 2015, realizado pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

Trabuco não revelou o quanto o Bradesco estaria disposto a ofertar pelo HSBC na segunda fase da disputa pelo ativo. Na primeira etapa, o banco teria oferecido até R$ 10 bilhões, segundo noticiou o Broadcast, serviço de informaçoes em tempo real da Agência Estado. "Como está na segunda fase de avaliação de dados e de números, o tamanho do apetite, da vontade, do cheque será definido praticamente na última hora", disse o presidente do Bradesco.

Sobre a aquisição do HSBC aumentar a concentração bancária no Brasil, o executivo disse que o sistema brasileiro nunca foi tão consolidado como é hoje e nunca a competição foi tão acirrada. "Mas é uma competição forte mesmo. Não é simplória. Então, a consolidação não quer dizer que você reduz o espectro da competição. Ao contrário, aumenta a concorrência", avaliou Trabuco.

Além do Bradesco, passaram para a segunda fase de disputa pelo HSBC, conforme fontes, o Santander Brasil e o Itaú Unibanco. Neste momento, estão debruçados na análise de uma nova gama de informações e números que foi lhes foi apresentada nesta semana. O objetivo do HSBC é vender a operação de varejo, mantendo a estrutura de atacado para atender grandes companhias no País nos moldes de outros estrangeiros presentes.