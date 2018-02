Bradesco lança conta corrente gratuita para divulgar seu banco digital

O Next, banco digital do Bradesco, anunciou nesta segunda-feira, 19, o lançamento de uma conta corrente gratuita em uma ofensiva para atrair mais usuários para a plataforma, lançada em outubro último.

Batizada de "Next na Faixa", a novidade oferece, sem custo para os clientes, um plano que inclui a própria conta, um cartão de crédito internacional, da bandeira Visa, e benefícios adicionais como, por exemplo, descontos junto a uma rede de parceiros.

Antes, o modelo de negócios do banco digital do Bradesco considerava uma taxa mensal por serviços prestados que ia de R$ 9,95 a R$ 29,95. No entanto, conforme antecipou o vice-presidente do Bradesco, Mauricio Minas, em entrevista recente ao Estadão/Broadcast, a instituição revisitou sua estratégia em relação ao Next ao identificar a mudança do mercado nos últimos dois anos, com novos entrantes oferecendo opções gratuitas.

Isso porque, conforme Minas, boa parte da não-conversão de clientes no banco digital ocorria justamente quando o cliente descobria que tinha de pagar para usar os serviços da plataforma. Um dos exemplos é o próprio Nubank que lançou a sua conta corrente gratuita no mesmo mês em que o Bradesco colocou o Next oficialmente na rua.

Desde o lançamento do banco digital do Bradesco, em outubro do ano passado, já foram feitos 1 milhão de downloads do seu aplicativo. Do total, mais de 350 mil usuários abriram uma conta no Next. Com o lançamento do plano gratuito, nesta segunda, o Bradesco espera que a taxa de conversão dos usuários que baixam o aplicativo do Next e dos que realmente abrem uma conta no banco digital aumente.

"Desde o seu lançamento, em outubro de 2017, o Next vem passando por um contínuo processo evolutivo para atender às necessidade de seus clientes, e essa novidade representa um passo fundamental", avalia Minas.

Conta universitária. Na mira do Bradesco estão, principalmente, os millennials, também conhecidos como geração Y. Tanto é que, na versão gratuita, o Next também concederá condições exclusivas para universitários. Além de linha de crédito disponível, haverá ainda um pacote de benefícios que inclui descontos em instituições de ensino, cursos de idioma e aplicativos de transporte.

O programa de descontos do Next contempla hoje mais de 40 parceiros como Cinemark, 99, Uber, Airbnb, Hotel Urbano, Livraria Cultura, Natura e Cuponeria.

Diferente de seus concorrentes, o Bradesco apostou no Next, um banco digital segregado do internet e mobile banking tradicionais da instituição, em uma tentativa de atrair os novos consumidores e ultrapassar a sua própria fronteira em termos de clientes, agregando novos usuários à plataforma.

Após dois anos de desenvolvimento e investimento de milhões de reais, o banco busca atrair esse público com a proposta de um ambiente diferente dos bancos tradicionais. O foco do Next é ser um 'hub' de serviços financeiros, baseado nas 'jornadas' de cada usuário por meio de algoritmos que entendem essas necessidades.