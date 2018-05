Brado: Cade aprova associação do FI-FGTS à empresa O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou nesta sexta-feira a associação do Fundo de Investimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FI-FGTS) à Brado Logística, anunciou a assessoria da empresa. De acordo com a Brado, o processo foi aprovado sem nenhuma restrição.