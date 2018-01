Brasil desmantela quadrilha que contrabandeava ouro

A Pol?cia Federal prendeu nesta quinta-feira, 14, membros de uma quadrilha que fazia remessas ilegais de ouro e dinheiro ao Uruguai, como parte de opera??es de c?mbio usadas tamb?m para lavar dinheiro. Outras duas pessoas j? haviam sido presas na semana passada na "Opera??o R?ssia", quando pretendiam levar 200 mil d?lares para o Uruguai, disse um porta-voz da PF ? Reuters. Nas a??es de quinta-feira, realizadas por 140 policiais nos Estados de S?o Paulo e Rio Grande do Sul, foram apreendidos 23 quilos de ouro, oito ve?culos, 103 mil reais e quantias em d?lares, euros e libras, segundo essa fonte. A investiga??o come?ou em mar?o de 2006 e permitiu descobrir empresas ga?chas que atuavam como institui??es financeiras sem autoriza??o do Banco Central, segundo comunicado da Pol?cia Federal. As entidades captavam recursos principalmente de institui??es religiosas e de ensino, que eram convencidas a adquirir ouro e coloc?-lo em contas semelhantes a cadernetas de poupan?a. "Em determinado momento os investigados se apropriaram dos recursos aplicados pelos clientes", disse a PF. O ouro e o dinheiro enviados ao Uruguai eram para liquidar opera??es ilegais de c?mbio, realizadas por doleiros de v?rios Estados brasileiros com apoio de "agentes financeiros do pa?s vizinho", segundo o porta-voz. Os preju?zos ?s institui??es lesadas superam os 40 milh?es de reais, e esse "mercado paralelo" permitia a lavagem de dinheiro arrecadado em diversos delitos, segundo o comunicado, que acrescenta que a quadrilha enviava cerca de 800 mil d?lares por m?s ao exterior.