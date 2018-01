Brasil é o maior mercado de assinantes para a América Móvil

O mexicano Carlos Slim se voltou para o Brasil em 2000, comprando empresas de celulares para criar uma companhia nacional. Lutou por quase uma década contra um processo do braço de investimentos do banco estatal de desenvolvimento, o BNDES, e esperou pacientemente que os parlamentares permitissem a estrangeiros aumentar seu controle da televisão paga. Típico de Slim.

Hoje, o mercado de assinantes brasileiros é o maior da América Móvil. Sua estratégia incluiu fazer amizade muito próxima com o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que hoje enfrenta acusações de corrupção. Slim não foi acusado de nenhuma irregularidade.

Não foi a primeira vez que ficou amigo de um presidente. No Panamá, tornou-se amigo de Martín Torrijos, visitando-o, jantando com ele e até lhe emprestando um jato para ir ao enterro do papa João Paulo II.

Slim tem outro lado polêmico. Segundo funcionários do governo, ele usa a regulamentação com incontáveis recursos legais para ajudar ricos e poderosos que passaram a identificar seu sucesso com o deles próprios. Essa acusação irrita Slim, que nega usar a regulamentação em benefício. Hoje, cabe ao cliente escolher, no México ou em qualquer lugar, disse ele. “É impossível, num mercado de 110 milhões de consumidores, segurar alguém, a não ser que o cliente prefira ficar com você”.

O IMPÉRIO DE SLIM

Origem

Filho de imigrantes libaneses, Carlos Slim herdou uma loja de varejo da família e construiu um império, pedaço a pedaço.

Estratégia

Mesmo antes de se tornar um nome muito famoso no México, Slim já era rico. Nos anos 1980, ele enriqueceu comprando empresas na bancarrota.

Monopólio

Em 1990, o presidente Carlos Salinas, sob pressão para vender empresas estatais, sondou o interesse de Slim em comprar a companhia telefônica nacional, Teléfonos de México. A proposta era direta: em troca de investir na empresa, o comprador teria monopólio temporário do setor. A Telmex se tornou uma das líderes no mercado acionário de Wall Street

Nos EUA

Embora o domínio de Slim – e seus lucros – estejam sob ameaça no México, sua fortuna não depende mais disso. Ele investiu na varejista CompUSA e fez um empréstimo de US$ 250 milhões para o ‘The New York Times’

Outros negócios

Suas empresas constroem e alugam plataformas petrolíferas oceânicas, cavam poços de petróleo e operam barragens no Panamá. No México e EUA, construíram oleodutos. Ele faz ainda negócios com o mais famoso membro da Halliburton, Dick Cheney, investindo com o ex-vice-presidente na WellAware, startup de softwares para a indústria petrolífera. O projeto do aeroporto mexicano de US$ 13 bilhões também tem as digitais do bilionário.