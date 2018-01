Brasil Kirin abandona fórmula popular da Devassa

A Brasil Kirin relançou uma de suas principais marcas, a Devassa, decidindo abandonar a fórmula mais popular da bebida, chamada de "Bem Loura", e apostando apenas na versão mais premium, feita com puro malte e sem adição de outros cereais como milho e arroz. A mudança resultou num reposicionamento de marca, o qual vai responder por parte importante do orçamento de marketing de R$ 400 milhões da companhia para o ano.

Apesar do novo apelo, o vice-presidente de marketing e estratégia comercial da Brasil Kirin, Minás Vourodimos, afirma que os preços ficarão mais próximos dos de marcas de massa do mercado. A ideia é que a Devassa seja um produto intermediário entre a marca mais popular do grupo, a Schin, e outras cervejas especiais como a Eisenbahn.

O executivo admite que o cenário atual do setor tem sido menos favorável para as vendas em volume, mas considera que a companhia tem no momento uma oportunidade de capturar um público que aspira cervejas premium, mas que hoje enfrenta um momento de renda disponível menor.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A produção de cerveja no Brasil vem caindo justamente num cenário de retração na renda disponível e num momento em que custos das cervejarias aumentaram em razão sobretudo de alta nas alíquotas de impostos estaduais.

Vourodimos avalia, porém, que o segundo semestre pode trazer alguma recuperação para o setor. "Já tem havido alguma retomada de confiança dos consumidores e o mercado de cerveja costuma se recuperar muito rapidamente, então o setor deve ser um bom termômetro dessa recuperação que se espera da economia pela frente", comenta.

Segundo dados apresentados pela companhia, as marcas de cervejas premium detêm hoje 5,7% do mercado de cervejas enquanto os produtos de massa, chamados de "mainstream", ainda eram 68% em 2015. A fatia das cervejas mainstream, porém, tem caído em relação aos 72% observados em 2014.

Para Vourodimos, o mercado de cervejas se tornou mais complexo nos últimos anos, com a proliferação de novas marcas nacionais, internacionais e cervejarias especiais. Esse é um dos fatores que contribuiu para a decisão da companhia de retomar as origens da marca Devassa, que surgiu como um produto artesanal no Rio de Janeiro antes de ser adquirido pelo grupo.