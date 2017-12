Brasil plantou 48% da safra de soja 2004/05 até a sexta-feira São Paulo, 16 - O plantio de soja no Brasil já foi feito em quase metade da área prevista, segundo levantamento semanal da consultoria Céleres. Os consultores apuraram que 48% da safra 2004/05 tinha sido plantada até a sexta-feira(12). Na mesma data do ano passado 50% era a proporção do plantio, e a média de cinco anos para o período é de 51%. O ligeiro atraso no plantio decorre de excesso de chuva em algumas regiões, conforme a Céleres. O plantio está mais avançado no Paraná e em Mato Grosso, com 65% e 60% das áreas semeadas, respectivamente. Entre as lavouras plantadas, 6% já entraram em fase de desenvolvimento vegetativo, contra 4% na mesma data do ano passado e 4% na média de cinco anos para o período. A aceleração reflete o plantio bastante precoce em algumas áreas de Mato Grosso e no oeste do Paraná. A comercialização antecipada da safra nova segue muito lenta, segundo a Céleres. Até a sexta-feira, 12% da produção esperada tinha sido comercializada, contra 46% na mesma data do ano passado e 33% na média de cinco anos para o período. A venda da safra velha (2003/04) chegou a 90% do total na sexta-feira, contra 98% na mesma data do ano passado e 99% na média de cinco anos para o período.