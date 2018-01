Brasil tem super?vit comercial de US$ 656 mi na 3? semana

A balan?a comercial brasileira registrou um super?vit de US$ 656 milh?es na terceira semana de junho, 12,06% inferior ao resultado da semana anterior, que teve apenas quatro dias ?teis e que, mesmo assim, registrou saldo positivo de US$ 746 milh?es. Na compara??o com o mesmo per?odo do ano passado, por?m, o saldo da terceira semana de junho foi 0,30% maior, segundo informa??es divulgadas nesta segunda-feira, 18, pelo Minist?rio do Desenvolvimento, Ind?stria e Com?rcio Exterior. As exporta??es somaram US$ 3,010 bilh?es entre os dias 11 e 17 de junho, o equivalente a US$ 602 milh?es de m?dia por dia ?til de venda. No mesmo per?odo, as importa??es totalizaram US$ 2,354 bilh?es, o que resultou em uma m?dia por dia ?til de US$ 470,8 milh?es. A m?dia das exporta??es em junho cresceu 18,4% na compara??o com 2006, enquanto que a m?dia das importa??es registrou um crescimento maior: 35% No m?s, a balan?a acumula saldo positivo de US$ 1,725 bilh?o. No ano, o saldo est? positivo em US$ 18,579 bilh?es, 6,66% maior que o acumulado de US$ 17,418 bilh?es, em 2006. Analistas consultados pelo Banco Central estimam um super?vit comercial de US$ 42 bilh?es para 2007. (com Rosana de Cassia, da Ag?ncia Estado)