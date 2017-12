Brasil terá nova fábrica de tratores de US$ 80 mi Moline (Illinois) - A Deere & Co., maior fabricante de equipamentos agrícolas e de construção dos Estados Unidos, vai investir US$ 80 milhões na construção de uma fábrica de tratores em Motenegro, Rio Grande do Sul, para ampliar sua participação no crescente mercado sul-americano. O aumento de sua capacidade de produção "melhora a posição da Deere na crescente economia agrícola brasileira, onde milhares de acres de planícies estão sendo transformados em fazendas de produção a cada ano", diz a companhia em comunicado. A Deere revelou, porém, que os equipamentos produzidos na duas fábricas já existentes na região e na nova fábrica brasileira continuarão sendo exportados para outros mercados. A expectativa da companhia é que a nova unidade inicie suas operações no segundo semestre de 2006.