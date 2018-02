Brasil vai à OMC contra embargo chinês São Paulo, 27 - O governo brasileiro irá se queixar hoje à Organização Mundial do Comércio (OMC) contra as barreiras impostas pela China sobre as exportações do País de carne bovina. A queixa se refere à recusa chinesa de reconhecer áreas no território brasileiro como livres de febre aftosa. Os chineses não separam os estados brasileiros em termos fitossanitários e aplicam restrições generalizadas. O Brasil quer que áreas livres de aftosa possam exportar carne para o mercado chinês. As informações são do O Estado de S. Paulo