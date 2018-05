Braskem tem maior receita de exportação desde julho/2012

O resultado de junho ajudou a impulsionar a receita da Braskem, que totalizou US$ 1,547 bilhão no primeiro semestre. O montante é 10,13% superior ao exportado nos seis primeiros meses do ano passado. Os números consideram apenas as vendas externas feitas pela Braskem com o CNPJ da Braskem S/A. Os dados do MDIC excluem vendas feitas por outras empresas, como a Quattor Participações S/A, controlada pela Braskem.

A petroquímica encerrou o semestre como 12ª maior exportadora do País, atrás da mineradora Samarco (11ª). A lista das dez primeiras do ranking do MDIC é composta por Vale, Petrobras, Bunge, Cargill, BRF, ADM do Brasil, Louis Dreyfus, Quip, Embraer e JBS.