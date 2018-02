British Airways tem prejuízo pior que esperado no 1o semestre A British Airways apresentou um prejuízo pior que o esperado no primeiro semestre e projetou que a receita anual vai cair em 1 bilhão de libras em relação à obtida no ano passado. Mas analistas afirmaram que o pior pode ter passado pois a aérea sinalizou estabilização de seus negócios.