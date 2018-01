BTG Pactual conclui venda do BSI para o EFG International AG

SÃO PAULO - O BTG Pactual concluiu a venda de 100% do banco suíço BSI para o EFG International AG. O preço final é composto por 575 milhões de francos suíços em dinheiro, 86,2 milhões de ações do EFG (30% de participação no EFG-BSI) e 31 milhões de francos suíços em um bond (instrumento AT1) emitido pelo EFG International.

Segundo o fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a participação do BTG Pactual no EFG será considerada relevante e contabilizada de acordo com o método da equivalência patrimonial.

Com a conclusão da operação, Steve Jacobs e Roberto Isolani, sócios do BTG Pactual, foram eleitos como membros do conselho de administração do EFG International.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A compra do BSI pelo EFG havia sido aprovada em maio deste ano pelas autoridades Swiss Financial Market Supervision Authority (FINMA), da Suíça, e Monetary Authority of Singaporte (MAS), de Cingapura.