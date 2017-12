BTG Pactual vende Rede D'Or para fundo soberano de Cingapura por R$ 2,38 bilhões

SÃO PAULO - O banco BTG Pactual e o BTG Pactual Participations informam que o grupo BTG Pactual vendeu sua participação na Rede D'Or São Luiz S.A. para o fundo soberano de Cingapura, o CIG, por R$ 2,38 bilhões. A operação foi antecipada pelo Estado . Em breve comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o banco informa que o fechamento do negócio está condicionado à aprovação da autoridade concorrencial competente.

O GIC entrou na Rede D'Or em maio, ao comprar por R$ 3,2 bilhões uma fatia de 16%, em uma venda em que tanto o BTG quanto os fundadores, a família Moll, se desfizeram de participação. O BTG havia comprado 25,6% da rede de hospitais em 2010 (por R$ 600 milhões), mas, com dificuldades em sua área de private equity, começou a se desfazer de participações no início do ano.

Em abril, o banco já havia tido a participação diluída no negócio quando outro sócio, o fundo de private equity americano Carlyle, investiu R$ 1,75 bilhão na DOr e passou a ter 8,3% do negócio.

O Carlyle já teria manifestado interesse, nos últimos meses, em adquirir a participação do BTG no negócio, mas o GIC acabou saindo agora na frente por ter mais liquidez. O BTG tinha pressa em fechar o negócio, após a prisão de André Esteves no último dia 25, em uma nova fase da Operação Lava Jato, que investiga corrupção na Petrobrás. No mesmo dia, o senador Delcídio Amaral (PT) também foi preso, acusado de tentar obstruir as investigações da Polícia Federal.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ao fechar a operação, o BTG tenta mostrar ao mercado que está bem capitalizado e pode atravessar o período de turbulência provocado pela prisão de Esteves. (Com equipe da Agência Estado)