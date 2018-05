BTG suspende linha de crédito para grupo X

A decisão do banco de investimentos de André Esteves foi tomada após identificar uma situação mais complexa do que a prevista no fechamento do acordo, conforme as mesmas fontes. ?A linha de crédito de US$ 1 bilhão concedida pelo BTG Pactual ao grupo EBX não foi usada, nem vai ser?, disse uma fonte a par do assunto.

A suspensão do crédito ocorre após o BTG Pactual ter informado à MPX que a captação de recursos via oferta de ações, que contava com garantia firme do banco, não poderia ser feita na estrutura prevista, segundo explicou o diretor-presidente e de Relações com Investidores da MPX, Eduardo Karrer, em teleconferência com analistas e investidores nesta quinta-feira, 04.

Ainda de acordo com Karrer, as atuais condições do mercado interno e externo também contribuíram para tal decisão. Com isso, a empresa substituiu a oferta pública pelo aumento privado de capital.

Na parceria entre o BTG e o grupo EBX, a missão de Esteves e sua equipe era a reorganização da companhia e a busca de parceiros estratégicos ou financeiros para as empresas, priorizando os investimentos de acordo com a nova realidade. Em entrevista ao jornal O Estado de S.Paulo em março, Esteves disse que o objetivo da parceria é ?racionalizar o grupo EBX?. Procurados, EBX e BTG não comentaram o assunto. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.