BTG vai processar Generali por multas aplicadas ao suíço BSI

O banco BTG Pactual informou nesta terça-feira, 24, que vai buscar indenização com o grupo Generali por punições sofridas pelo banco suíço de investimento BSI e aplicadas por autoridades na Suíça e em Cingapura, relacionadas a um escândalo de lavagem de dinheiro envolvendo um fundo soberano da Malásia. A tentativa de conseguir uma indenização está relacionada ao fato de que as multas foram originadas em período anterior à compra do BSI pelo BTG, em 2014.

O banco brasileiro está agora repassando o controle do BSI ao grupo suíço EFG International. O BTG pretende concluir a operação, fechada em fevereiro e avaliada em US$ 1,34 bilhão, até o quatro trimestre. A decisão da instituição de se desfazer do BSI foi tomada na esteira das dificuldades que o banco enfrentou após a prisão, por 20 dias, no fim do ano passado, de seu então principal sócio e executivo, André Esteves.

A autoridade regulatória da Suíça aplicou reversão de lucros obtidos pelo BSI com “operações faltosas” referentes a contas bancárias mantidas no BSI de Cingapura associadas ao fundo soberano 1MDB, no valor de US$ 95 milhões. Já a autoridade monetária de Cingapura, MAS, aplicou multa de US$ 13 milhões.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“O BTG Pactual buscará indenização tal como contemplado no contrato celebrado com o grupo Generali a fim de reaver as multas e perdas mencionadas”, afirmou o banco, em nota.

Fechamento. Mais cedo, a MAS emitiu uma ordem de fechamento das operações do BSI em Cingapura, em meio a uma investigação criminal na Suíça contra o banco suíço de investimento, que representa a maior operação internacional sobre entidades financeiras que lidaram com o 1MDB.

O fundo, criado pelo premiê malaio Najib Razak em 2009, está sendo investigado por lavagem de dinheiro em pelo menos seis países.

A autoridade de Cingapura afirmou que retirou do BSI status de banco mercantil na cidade-Estado por causa de violações a regras contra lavagem de dinheiro. É a primeira vez em 32 anos que uma medida deste tipo é tomada em Cingapura. (Com informações da Reuters).