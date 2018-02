Buffett compra companhia ferroviária em sua maior transação

O negócio foi fechado com um prêmio de 31,5 por cento sobre o preço de fechamento da ação da BNSF na segunda-feira e avalia a companhia, em termos de valor de mercado, em 34 bilhões de dólares, ou 18 vezes o lucro estimado para 2010.

As ações da BNSF disparavam 28 por cento no final da tarde desta terça-feira. As ações de outras companhias ferroviárias dos EUA e do Canadá também se valorizaram.

Buffett, um dos homens mais ricos do mundo e reverenciado por seus investidores, é conhecido por fazer grandes apostas de longo prazo.

A Berkshire deve pagar 100 dólares por ação em dinheiro e ações por 77,4 por cento das ações da BNSF que ainda não possui, e ainda assumir 10 bilhões de dólares em dívidas da BNSF. Cerca de 16 bilhões de dólares devem ser pagos em dinheiro.

O negócio, que deve ser fechado no primeiro trimestre de 2010, vem no momento em que a economia dos EUA começa a se recuperar de sua pior recessão desde a Segunda Guerra Mundial.

A receita da BNSF em 2008, de 18 bilhões de dólares, foi cerca de 1 bilhão de dólares superior à de sua rival mais próxima, a Union Pacific.