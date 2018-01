Buffett diz que preço das ações subirá se juros forem normalizados nos EUA

"Se nós voltarmos às taxas de juros normais, as ações a esses preços vão parecer caras", disse Buffett, falando no encontro anual da Berkshire Hathaway, seu diversificado conglomerado de investimentos.

O Federal Reserve, banco central dos EUA, está atualmente ponderando a elevação das taxas de seus níveis perto de zero, dos tempos da crise financeira, ainda que permaneçam dúvidas sobre a força do crescimento da maior economia do mundo.

O ambiente atual da economia dos EUA não vai influenciar potenciais aquisições na Berkshire Hathaway, disse Buffett.

A Berkshire tende a manter seu investimento nas empresas por décadas - ou para sempre, como Buffett disse no passado - tornando as perspectivas econômicas de curto prazo menos valiosas como preditoras de sucesso da empresa do que as tendências de longo prazo.

Ele também disse esperar que o dólar siga como a moeda de reserva do mundo.

"Acho que o dólar será a moeda de reserva do mundo daqui a 50 anos", afirmou Buffett.

(Por Luciana Lopez e Jonathan Stempel)