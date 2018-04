Burger King estreia serviço de delivery em São Paulo

A rede de fast food Burger King anunciou a estreia do seu serviço de delivery no Brasil, em parceria com os aplicativos iFood e SpoonRocket. Inicialmente, a entrega dos pedidos só funcionará em São Paulo, mas será expandida para outras cidades no ano que vem.

Por enquanto, o serviço está disponível em três lojas – Hélio Pelegrino, Arena Palestra e Aclimação –, que atenderão a 21 bairros paulistanos: Moema, Campo Belo, Indianópolis, Vila Olímpia, Itaim Bibi, Vila Uberabinha, Jardim Europa, Vila Romana, Sumaré, Pacaembu, Perdizes, Barra Funda, Limão, Casa Verde, Aclimação, Vila Mariana, Chácara Klabin, Liberdade, Ipiranga, Paraíso e Cambuci. A taxa de entrega vai variar de acordo com a localidade.

A empresa desenvolveu um sistema integrado que, usando geolocalização, aciona um motoboy próximo ao local quando o lanche ainda estiver sendo preparado, "o que garantirá que os lanches cheguem como se tivessem acabado de sair da grelha", afirma em nota. Também foram desenvolvidas embalagens específicas que ajudam a assegurar a temperatura e integridade dos produtos.

Até o final do ano, outras regiões receberão o sistema, permitindo que mais localidades tenham acesso a esse serviço. Já a expansão para o restante do País ficará para 2018.