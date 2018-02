Bush sanciona lei que prorroga benefício comercial a países andinos Washington, 2 - O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, assinou no sábado uma lei que prorroga o programa de preferência comercial que beneficia exportadores da Bolívia, Colômbia, Equador e Peru, informou a Casa Branca hoje. A extensão da Lei de Preferência Comercial Andina foi aprovada pela Câmara e o Senado na semana passada. O programa de preferência vencia no sábado, mas agora foi prorrogado para até 29 de fevereiro de 2008. A prorrogação do programa dá ao Congresso mais tempo para ratificar os acordos de livre comércio com a Colômbia e o Peru, que vão substituir o programa comercial andino - estabelecido para fomentar alternativas econômicas ao plantio de coca - para aqueles dois países. A medida também garante um alívio temporário para a Bolívia e o Equador. Alguns congressistas norte-americanos argumentam que aqueles governos não deveriam obter isenções para as exportações de seus países depois de abraçarem uma retórica anti-EUA. As informações são da Dow Jones.