Cacau: greve pode prejudicar produto parado em portos da Nigéria Ibadan, Nigéria, 22 - Exportadores nigerianos alertaram nesta sexta-feira que o cacau parado nos portos do país em virtude de uma greve nacional pode ter a qualidade prejudicada se não for embarcado logo. "O cacau entregue nos portos para exportação antes de a greve começar corre o risco de estragar. Estamos na temporada de chuvas e a umidade elevada por prejudicar o produto", afirmou um exportador. "O cacau pode ficar inadequado para a exportação se continuar no porto além do tempo necessário. Isso resultará em grandes perdas financeiras." A greve que paralisou as exportações da commodity ocorre em protesto ao aumento do preço da gasolina na Nigéria e à venda de duas refinarias estatais para investidores privados. As informações são da Dow Jones.