Cacau/C. Marfim: exportação cai 10,9% no acumulado da safra 04/05 São Paulo, 20 - A Costa do Marfim exportou 40.172 t de produtos semi-manufaturados de cacau entre outubro e novembro, primeiros dois meses do ano safra 2004/05, volume 4.966 t ou 10,9% menor que as 45.678 t embarcadas no mesmo mês do ano safra anterior. Os dados foram divulgados pelos portos do país. O ano safra vai de outubro a setembro. Dos embarques realizados no principal porto do país, Abidjan, a França (com 5.614 t) e a Holanda (com 3.954 t) foram os principais destinos. As informações são da Dow Jones.