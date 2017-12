Caccer divulga resultado de concurso de café de qualidade Belo Horizonte, 13 - O Conselho das Associações de Cafeicultores do Cerrado (Caccer) apresentou os 17 lotes vencedores do Concurso de Qualidade realizado pela entidade na semana passada em Patrocínio (MG). Este ano, o Golden Cup superou o número de amostras recebidas para avaliação. Foram 215 lotes de cafés, ante 160 recebidos no ano passado, apesar do atraso que a safra sofreu neste ano. Ao final foram classificados dez lotes na Série Processo Cerejas Descascadas e sete na Série Preparo Via Natural (sem a retirada da casca), que terão como destino os principais mercados internacionais. O Concurso adotou a metodologia de classificação da Specialty Coffee Association of America (SCAA), pela qual são avaliados dez diferentes atributos da bebida com a pontuação da qualidade em uma escala que vai de zero a 100 pontos. São considerados cafés especiais aqueles que atingiram notas iguais ou superiores a 80 pontos. A expectativa dos organizadores do evento é de que o valor de comercialização das amostras classificadas atinja um ágio maior do que o registrado no ano passado, quando chegou a US$ 100/saca.