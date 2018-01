Cade abre processo contra Marcopolo e San Marin por informação falsa

BRASÍLIA - A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) abriu processo administrativo contra as empresas Marcopolo e San Marino Ônibus e Implementos (Neobus), com a aplicação de multa de R$ 250 mil, em razão da prestação de informação falsa pelas companhias ao órgão antitruste. A decisão está publicada em despacho no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, 14.

Segundo parecer do Cade, as duas empresas teriam dado "informação enganosa/falsa à Superintendência-Geral, no curso das tratativas de pré-notificação do ato de concentração nº 08700.002084/2016-14", que consiste na incorporação da L&M Incorporadora, detentora de 55% do capital social da Neobus, por parte da Marcopolo.

Entre outros aspectos, o parecer cita que, "à primeira vista, a operação resultaria em patamares de concentração inferiores ou próximos a 20% em diversos mercados, além de contar com concorrentes de destaque, incluindo a Ciferal". Ocorre, segundo o documento, "que a Ciferal é inteiramente detida pela Marcopolo desde 2001", não existindo qualquer dúvida razoável de que a empresa faça parte do Grupo Marcopolo, e, portanto, não pode ser considerada um 'concorrente' da Marcopolo nesse mercado.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Também não existe qualquer dúvida razoável de que as autuadas possuíam total conhecimento dessa informação. A informação prestada pelas autuadas é incontroversamente falsa", destaca o parecer. "Por meio da indicação de que a Ciferal seria concorrente da Marcopolo, as autuadas não só diluíram de forma artificial a participação de mercado resultante da operação, como apresentaram uma tese falsa para aprovação da operação, pela existência de uma suposta rivalidade no mercado", acrescenta.

As duas empresas têm de recolher o valor da multa em cinco dias contados da intimação da lavratura do auto de infração. Nesse prazo, elas ainda podem recorrer da penalidade. "Ficam as requerentes advertidas de que: as intimações dos atos processuais serão efetivadas por meio do Diário Oficial da União; o débito apurado pelo descumprimento da multa poderá ser inscrito na Dívida Ativa do Cade; a aplicação da multa não prejudica a obtenção das informações, documentos, esclarecimentos orais ou por outros meios coercitivos admitidos em direito, nem exime o faltante das responsabilidades civil e criminal decorrentes", avisa a Superintendência no despacho.