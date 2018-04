Cade aplica multa recorde de R$352,7 mi contra AmBev

Os seis conselheiros do Cade seguiram o voto favorável à multa contra a fabricante de bebidas do relator Fernando de Magalhães Furlan. A penalidade equivale a dois por cento do faturamento bruto da companhia em 2003.

A empresa foi multada por causa de um programa de fidelização de bares lançado no início dos anos 2000. A empresa pode recorrer da decisão no próprio Cade, segundo informou a assessoria. A queixa foi aberta pela rival Schincariol, que detém cerca de 12 por cento do mercado brasileiro de cerveja.

"É a maior multa já aplicada contra uma única empresa pelo Cade ou agências reguladoras no país", segundo afirmou um assessor da autarquia.

As ações da AmBev fecharam o dia na bolsa paulista em queda de 3,32 por cento, a 129,50 reais, enquanto o Ibovespa encerrou em baixa de 0,3 por cento.

A AmBev encerrou o primeiro trimestre de 2009 com participação de 67 por cento no mercado brasileiro de cerveja.

"O valor da multa é alto, considerando a AmBev, equivale a 7 por cento do lucro líquido projetado no ano", afirmou o analista do setor de alimentos e bebidas da corretora SLW, Cauê de Campos Pinheiro.

"Se eles não recorrerem da decisão, vai caber o desafio de bolarem outra campanha de marketing com o mesmo efeito", acrescentou o analista, comentando que quando a campanha "Tô Contigo" da AmBev foi lançada, "caiu bastante a participação das concorrentes no mercado".

No primeiro trimestre deste ano, a AmBev registrou lucro líquido de 1,612 bilhão de reais.

A cervejaria informou em comunicado ter recebido "com surpresa" a decisão do Cade. "A AmBev entende que o programa 'Tô Contigo' não é baseado em exigência de exclusividade, e, mesmo que fosse, o programa alcança um número limitado de pontos de venda, não resultando em fechamento de mercado."

A companhia divulgou ainda que aguarda a publicação da decisão completa do Cade, de mais de 100 páginas, para avaliar medidas a serem tomadas.

Segundo a AmBev, a Secretaria de Direito Econômico (SDE) recomendou mudanças que "substancialmente incorporadas ao programa na sua configuração atual".

Procurada, a Schincariol não comentou de imediato a decisão.

(Por Alberto Alerigi Jr.; Edição de Aluísio Alves)