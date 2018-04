Cade aplica multa recorde de R$352,7 milhões contra AmBev

Os seis conselheiros do Cade seguiram o voto favorável a multa contra a AmBev do relator Fernando de Magalhães Furlan. A penalidade equivale a dois por cento do faturamento bruto da companhia em 2003.

A empresa foi multada por programa de fidelização de bares lançado no início da década dos anos 2000 e ainda pode recorrer da decisão no próprio Cade, segundo informou a assessoria.

"É a maior multa já aplicada contra uma única empresa pelo Cade ou agências reguladoras no país", segundo afirmou um assessor da autarquia.

(Por Alberto Alerigi Jr.)