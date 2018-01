Cade aprova aquisição da carteira de seguros de automóveis da Chubb pela Porto Seguro

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou a aquisição da carteira de seguros de automóveis da Chubb do Brasil Companhia de Seguros pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. A decisão está publicada em despacho no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira.

Com o fechamento do negócio, a Porto Seguro deterá a totalidade da carteira de seguros de automóveis da Chubb, que, por sua vez, cessará suas atividades nesse segmento no Brasil, mas continuará atuando em outros ramos de seguros após a operação.

A intenção da Porto é reforçar o seu posicionamento no segmento de alto valor, no produto Porto Auto Premium, disse anteriormente a empresa em comunicado. A carteira adquirida por meio da Porto Cia. representa 2,7% dos prêmios da carteira de auto do Grupo Porto Seguro.

No início do ano, a seguradora Ace concluiu a compra da Chubb, por US$ 29,5 bilhões em dinheiro e ações, tornando-se a maior seguradora de capital aberto do mundo.

A Chubb é a maior seguradora de capital aberto do mundo e está presente em 54 países. A empresa iniciou as operações no mercado brasileiro em 1973, com a aquisição do controle acionário da mais antiga seguradora em atividade na América Latina, a Argos Fluminense.