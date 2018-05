Cade aprova negócio de Santander, Oi e Rio Alto Gestão

Segundo documento divulgado pelo Cade, com a transação, o Santander "espera obter retorno financeiro, dada a qualidade da carteira em questão, os índices de recuperação esperados, bem como os esforços da Rio Alto, uma vez que sua atividade está exclusivamente relacionada a gestão de carteira de direitos creditórios, cobrança e recuperação de crédito inadimplidos". O objetivo principal da Rio Alto no negócio, portanto, "é intensificar a recuperação dos créditos inadimplidos provenientes de serviços prestados pela Oi e suas controladas para os segmentos corporativo e empresarial".

O órgão antitruste explica que a operação não gera transferência ou alteração do controle da Rio Alto porque o investimento do Santander é limitado às ações preferenciais da companhia. A Rio Alto, depois da efetivação do contrato, continuará sendo controlada pela Oi. A aprovação do negócio, celebrado entre as empresas em 1º de julho deste ano, está em despacho da Superintendência-Geral do Cade publicado nesta quarta-feira no "Diário Oficial" da União (DOU).