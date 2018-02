Cade considera "complexa" aquisição da Vale Fertilizantes pela Mosaic

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) declarou a aquisição da unidade de fertilizantes da mineradora Vale pela norte-americana Mosaic "complexa" e exigirá a realização de diligências, segundo publicação no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 22.

A Vale anunciou em 19 de dezembro a venda da Vale Fertilizantes para a Mosaic por aproximadamente US$ 2,5 bilhões de dólares. Na época, as empresas anunciaram que o negócio tornaria a Mosaic líder em produção e distribuição de fertilizantes no Brasil, um dos mercados agrícolas mais promissores do mundo.

A superintendência do órgão de defesa da concorrência disse que irá facultar às partes a apresentação das eficiências econômicas geradas pela operação, além de aprofundar a análise sobre a rivalidade nos mercados de fosfatos para nutrição animal e fertilizantes básicos fosfatados.

O Cade afirmou, ainda, que devido à complexidade do caso poderá posteriormente pedir um prazo maior para análise, o que ainda não é visto como necessário.